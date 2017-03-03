ЕК отчитается о переговорах c США по безвизовому режиму для всех стран ЕС

Еврокомиссия (ЕК) до конца июня представит отчет о результатах переговоров с США по безвизовому режиму для всех стран-членов Евросоюза, сообщил в пятницу официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

Европарламент в четверг на сессии в Брюсселе принял не носящую обязывающего характера резолюцию, которая призывает ЕК в течение двух месяцев принять меры для временного восстановления Евросоюзом визового режима с США из-за того, что Вашингтон по-прежнему отказывает в безвизовом въезде в страну гражданам пяти государств ЕС.

"Наш подход к США не изменился. Мы продолжим вести конструктивные дискуссии. В то же самое время Комиссия продолжит тесно взаимодействовать с Европарламентом и Советом ЕС, проинформирует их о дальнейшем прогрессе до конца июня", — сказал Схинас журналистам в Брюсселе.

По его словам, ЕК придерживается линии "терпеливых дипломатических контактов", которые привели к требуемому результату на аналогичных переговорах с Канадой.

В настоящий момент в США действует визовый режим для граждан Румынии, Болгарии, а также хорватов, киприотов и поляков. Гражданам остальных стран-членов ЕС Вашингтон предоставляют безвизовый въезд. При этом гражданам США не требуется виза для въезда на территорию ЕС. Аналогичного США подхода придерживалась Канада, но она обязалась обеспечить "безвизовую взаимность" с пятью перечисленными странами ЕС с 1 декабря 2017 года.

Согласно постановлению ЕС от 2001 года, если третьи страны, в отношении которых введен безвизовый режим, в течение 24 месяцев не отменят визы для граждан государств-членов ЕС, это может повлечь "приостановление безвизового режима для граждан этих третьих стран". При этом первичную оценку ситуации надлежит произвести именно Еврокомиссии, которой предоставлено право предложить временное прекращение действия безвизового режима с третьими государствами сроком на период в 12 месяцев.

В случае с США и Канадой дата "ответного шага" истекла еще 12 апреля 2016 года. Уведомления о несоблюдении этими государствами взаимности в визовой политике с ЕС Еврокомиссия получила в апреле 2014 года.

Помимо Еврокомиссии, одобрить решение о временном восстановлении визового режима в отношении третьих стран обязаны Европарламент и Совет ЕС.