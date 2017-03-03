Последнее обновление: 03.03.2017 17:40

Мэр французского Кале запретила раздавать еду мигрантам

Мэр французского города Кале на севере Франции, где ранее располагался стихийный лагерь "джунгли", запретила раздавать еду мигрантам, сообщает газета Monde.

По данным издания, Наташа Бушар подписала постановление о запрете в четверг после визита в город министра внутренних дел Брюно Ле Ру.

Несмотря на снос лагеря в ноябре 2016 года, в Кале все равно находятся несколько сотен мигрантов, которые получают еду от местных организаций помощи.

Таким образом Бушар хочет избежать стихийного формирования новых "джунглей".

Как отмечает газета, глава французского МВД поддержал эту инициативу мэра Кале. Юридически постановление обусловлено запретом на собрания людей в черте города.

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