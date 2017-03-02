Индустриальная группа на востоке Украины сопротивляется требованиям сепаратистов о смене регистрации

Крупнейший работодатель на востоке Украины, группа СКМ, назвала неприемлемым требование пророссийских сепаратистов сменить украинскую регистрацию предприятий, расположенных в подконтрольных мятежникам районах и платить им налоги.

"Никакое давление не заставит нас изменить юрисдикцию своих активов", - говорится в заявлении группы в четверг.

Лидеры сепаратистов заявили в понедельник, что с 1 марта возьмут под контроль предприятия, если Киев не прекратит блокаду железнодорожных перевозок с подконтрольных им территорий. Блокада высветила глубокие экономические связи между регионами Украины, несмотря на трехлетний вооруженный конфликт, унесший 10 тысяч жизней, пишет Reuters.

"Мы считаем частную собственность суверенной, а требование о перерегистрации своих предприятий и оплате налогов самопровозглашенным (республикам) ДНР и ЛНР - неприемлемым", - говорится в заявлении СКМ.

Группа СКМ принадлежит богатейшему бизнесмену Украины Ринату Ахметову. Накануне входящая в группу телекоммуникационная компания Укртелеком и финансируемая Ахметовым гуманитарная организация сообщили, что их отделения, базирующиеся в подконтрольной сепаратистам городе Донецке, захвачены вооруженными людьми

Президент Украины Петр Порошенко назвал незаконное присвоение украинских активов еще одним доказательством эскалации кризиса на востоке страны. Киев обвиняет Москву в поддержке сепаратистов.

Входящий в группу Ахметова крупнейший на Украине металлургический холдинг Метинвест сообщил ранее, что десятки тысяч людей могут остаться без работы, если его предприятия остановятся из-за вмешательства сепаратистов. На прошлой неделе Метинвест остановил один завод и несколько угольных шахт из-за блокады, организованной группой украинских оппозиционных депутатов и ветеранов войны на востоке.

"Мы обеспечиваем рабочими местами сотни тысяч людей в разных регионах страны - от Востока до Запада, в том числе и на временно не подконтрольных Украине территориях", - говорится в заявлении.

И украинские власти, которые называют блокаду "дестабилизирующим фактором", и лидеры сепаратистов предупреждали об экономических последствиях перебоев в поставках угля.

По словам представителей сепаратистов, из-за блокады страдают местные промышленные предприятия. В то же время, украинское правительство говорит, что страна может пострадать из-за веерных отключений электроэнергии и потерять выручку от экспорта на сумму около $2 миллиардов.