Последнее обновление: 02.03.2017 17:14

Евросоюз не намерен создавать концентрационные центры для мигрантов

Евросоюз должен задерживать нелегальных мигрантов прежде, чем отправлять их на родину, но не намерен создавать концентрационные центры для этих целей, заявил еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос.

"Мы не начинали обсуждать создание центров по задержанию (нелегалов – ред.) за пределами Европы. Некоторое время назад были озвучены идеи, но мы не приступали к этому. Когда мы говорим о центре по задержанию, мы не имеем в виду создание концентрационных центров, это не соотносится с нашими принципами", - сказал Аврамопулос журналистам.

Он отметил, что "те, кто не может рассчитывать на статус беженца, должны вернуться".

"Но в то же время им нужно оставаться где-то в очень достойных условиях, чтобы они не скрывались", - заявил еврокомиссар.

blog comments powered by Disqus
<Февраль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Март 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование