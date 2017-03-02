СМИ узнали о решении ВВС Канады сбивать захваченные гражданские лайнеры

ВВС Канады должны сбивать захваченные гражданские самолеты, чтобы защитить телебашню Си-Эн Тауэр от столкновения. Такие указания содержатся в секретных документах, которые оказались в распоряжении канадской телерадиокомпании CBC.

В документах прописаны все действия военных, полиции и правительства в случае захвата самолета и принятия решения о приказе на его ликвидацию.

Как отмечает CBC, в указаниях прописано, сколько времени должно быть потрачено на его принятие решения и кто должен его принять. Кроме того, указано, сколько канадских и американских истребителей должны находиться в состоянии готовности, где именно канадские военные истребители должны находиться и сколько у них есть времени на взлет. Также в документе указано, когда канадские и американские ВВС имеют право применять оружие.

Секретные документы были представлены на брифинге в 2015 году начальником штаба обороны Канады Джонатаном Вансом. CBC получила эти документы по закону о доступу информации и раскрыла те части инструкции, которые не были помечены как секретные.

Канадская телерадиокомпания отмечает, что решение о том, чтобы разработать инструкции о ликвидации захваченных гражданских самолетов, было выпущено для того, чтобы предотвратить теракты, похожие на те, которые были совершены 11 сентября 2001 года в США.

«В том случае (11 сентября 2001 года. — РБК), по-моему мнению, была допущена ошибка. Мы будем следить и попытаемся сделать так, чтобы подобное снова не произошло», - заявил Ванс в интервью CBC.