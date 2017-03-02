Курсы наличной валюты в банках Минска на 2 марта 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,007 рубля и составил 1,892 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,008 рубля и составил 1,897 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,003 рубля и составила 1,993 рубля, минимальная продажа выросла на 0,001 рубля и составила 2 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,25 рубля (вырос на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,25 рубля (не изменился).