Глава Еврокомиссии представил пять сценариев развития ЕС после Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер представил 5 сценариев развития Европейского Союза после выхода из него Великобритании.

В среду, 1 марта, он представил в Европарламенте так называемую "Белую книгу" - документ, содержащий основные направления политической стратегии ЕС. "Brexit, каким бы болезненным и досадным он не был, не сможет остановить Европейский Союз в его движении к будущему", - заявил Юнкер. "Мы движемся дальше, мы должны продолжать движение", - добавил он.

Первый сценарий предусматривает "продолжение прежнего курса" - оставшиеся 27 стран союза будут, как и прежде, концентрироваться на реформах, проблеме рабочих мест, экономического роста и инвестициях. В то же время опыт миграционного кризиса показывает, предупреждает Юнкер, что "в случае серьезных разногласий единство может быть вновь нарушено".

Второй сценарий исходит из того, что главные усилия ЕС приложит в направлении развитии общего внутреннего рынка при остановке интеграционных политических процессов. В то же время "ресурсы для совместной торговли ограничены", - предупреждает глава Еврокомиссии, что приведет к "росту пропасти между ожиданиями и результатом на всех уровнях".

Третий сценарий предусматривает "Европу разных скоростей", работающую по принципу "кто хочет большего, тот делает больше". Интеграционные процессы будут развиваться в группе стран внутри ЕС, а страны, не желающие принимать в них участие, будут предоставлены сами себе. Евросоюз может стать еще более непрозрачной и сложной структурой, предупреждает Юнкер.

Четвертый сценарий предполагает концентрацию усилий Евросоюза на нескольких направлениях по принципу "меньше, но эффективнее". Технологические инновации, безопасность, миграция, защита границ и оборона останутся приоритетными направлениями, в то время как поддержка регионов, рынок труда, медицина и социальная политика вернутся в компетенцию государств. Еврокомиссия считает, что таким образом по ряду направлений можно будет достичь существенного прогресса.

И, наконец, пятый сценарий исходит из предпосылки, что страны ЕС "будут разделять полномочия, ресурсы и ответственность за решения", то есть, будут наращивать совместную активность. Основное направление - усиление еврозоны под лозунгом "что хорошо для стран еврозоны, то хорошо для всех". Соответственно будут расширяться юрисдикция и полномочия Евросоюза. "Это испортит настроение той части общества, которая сомневается в легитимности ЕС и считает, что он забирает у национальных правительств слишком много власти", - предупреждает Юнкер.