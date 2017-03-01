Глава МИД Австрии предложил вдвое сократить число еврокомиссаров

Глава МИД Австрии Себастьян Курц предложил вполовину сократить число комиссаров Евросоюза, сообщают австрийские СМИ.

В настоящее время в Евросоюзе 28 стран и соответственно 28 еврокомиссаров – по одному представителю от каждой страны-члена ЕС. Еврокомиссия (ЕК) — высший орган исполнительной власти Евросоюза. Она состоит из председателя ЕК, пятерых вице-председателей, одного первого вице-председателя и остальных еврокомиссаров. Среди 28 членов коллегии несколько человек отвечают за экономические сферы, двое – за энергетические вопросы.

Курц предлагает осуществить принцип One-in-two-out ("один приходит, двое уходят") и рекомендует институтам ЕС сконцентрироваться только на значимых областях. В этом случает не каждое государство-член ЕС сможет назначить своего представителя.

"ЕС слишком слаб в больших вопросах и слишком доминантен в незначительных сегментах", — цитирует министра газета Kurier. Глава австрийского МИД также выступил за проведение более сильной внешней политики ЕС и укрепление курса блока в сфере безопасности, в том числе в вопросах защиты границ.

Ранее с похожей инициативой выступил Европарламент – там также предложили сократить число еврокомиссаров и ввести должность министра финансов Евросоюза.

В июле 2018 года Австрия на шесть месяцев возьмет на себя полномочия председателя Совета ЕС.