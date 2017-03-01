Россия предъявит претензии к ЕБРР за замалчивание проблем во взаимоотношениях с РФ - источник

Российская сторона намерена вынести на рассмотрение годового собрания совета управляющих ЕБРР в мае претензию к информационной политике банка, который в своих документах не упоминает о приостановке финансирования проектов в РФ, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

В частности, отметил он, этой информации нет в годовом отчете банка за 2016 год, который 28 февраля утвердил совет директоров ЕБРР.

"В этом документе отсутствует информация о том, что у российской стороны есть претензии к банку по процедуре так называемого "политического руководства" по "заморозке" операций на российском направлении, в том числе, в отношении интерпретации и соблюдения устава ЕБРР", - отметил собеседник агентства.

По его словам, менеджмент банка исходит из соображений целесообразности нераскрытия данных сведений "в интересах банка". "Мы же рассматриваем это как осознанную позицию менеджмента по сокрытию или непредоставлению информации, которая является достаточно значимой, в том числе, и для деятельности банка, и для его финансовых результатов, и для кредитного рейтинга", - сказал он.

Источник отметил, что в ряде других документов банка, в частности, в проспектах эмиссии бондов, не фиксируется позиция, что у ЕБРР существует проблема во взаимоотношениях с РФ, что не реализуется программа сотрудничества, полностью приостановлено кредитное сотрудничество, и практически все механизмы и каналы взаимодействия заморожены.

В публикациях о финансовых результатах ЕБРР, даже в качестве пояснения, почему ухудшилось финансовое положение банка, почему сократилась прибыль, увеличилось число проблемных кредитов, не фигурирует позиция, что отчасти это может быть обусловлено приостановкой сотрудничества с Россией, сказал он. "Фактически речь идет о том, что банк нарушает нормы своей политики раскрытия информации, за нарушение которых заемщиком он максимально жестко карает - вплоть до приостановления кредитования. Но для себя он не считает это обязательным условием", - отметил собеседник агентства.

"Этот вопрос будет включен в число претензий, которые российская сторона намерена представить в ходе годового собрания", - подчеркнул он.

В годовом отчете за 2015 год (за прошлый год отчет пока не опубликован) сказано об отсутствии возможности реализовывать новые проекты в России в связи с указаниями акционеров. При этом ЕБРР не комментирует влияние этого факта на финансовые результаты, отмечая лишь, что "рост объемов финансирования произошел, несмотря на то, что банк не осуществлял новые инвестиции в России".

Ранее источник также сообщал, что Россия планирует вынести на рассмотрение на общем годовом собрании совета управляющих ЕБРР вопрос о "заморозке" финансирования проектов в РФ, будет настаивать, по крайней мере, на смягчении позиции до уже существующих национальных санкционных режимов США и Евросоюза.

ЕБРР приостановил инвестирование в российские проекты в июле 2014 года, после введения против РФ санкций со стороны Евросоюза и США. Имеющиеся у него в России активы при этом банк не распродает. Российские власти направили в 2016 году обращение к председателю совета управляющих ЕБРР, министру финансов Люксембурга Пьеру Граменья, в котором отмечалось, что Россия считает "заморозку" деятельности ЕБРР нарушением ее прав как акционера и страны операций банка. Совет директоров ЕБРР рассмотрел обращение РФ и не нашел в "заморозке" инвестиций в Россию нарушений официальных принципов работы ЕБРР.

Позже, в октябре 2016 года, совет директоров принял финансовый план на 2017 год, в который российские проекты включены не были.