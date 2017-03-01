Президент Молдовы представил проект расширения своих полномочий

Президент Молдовы Игорь Додон представил законопроект о внесении изменений в Конституцию, цель которого - расширение президентских полномочий.

«Если до 24 марта нынешнего года законопроект не наберет необходимое количество депутатских подписей (под законопроектом должны поставить свои подписи 34 народных депутата. – Ред.), то мы начнем процедуру пересмотра Конституции на основе народной инициативы», - заявил Додон.

В частности, президентская законодательная инициатива предусматривает предоставление главе государства права роспуска парламента. В частности, законодательный орган предлагается распустить в следующих случаях: после консультаций с парламентскими фракциями; в случае, если парламент не принял во внимание результаты всенародного референдума; если референдум по импичменту президенту провалился; если парламент принял госбюджет с опозданием на 2 месяца; на всенародном референдуме.

Председатель парламента Молдовы Андриан Канду уже заявил, что у президентской инициативы нет никаких шансов, подчеркнув, что «в парламентской республике президент не разговаривает с парламентом языком ультиматумов».

Как сообщалось, ранее Додон заявлял, что будет настаивать на роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов.