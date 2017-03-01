На переговорах всегда говорю, как стал свидетелем нарушений "Минска" - глава МИД Литвы

Глава МИД Литвы Линас Линкявичус подчеркнул, что неправильно говорить о событиях на востоке Украины как о внутреннем конфликте, поскольку речь идет об агрессии извне.

"Это не конфликт в Украине, кстати, порой мы слышим такой термин. Но я всегда стараюсь исправить: это агрессия извне, это не внутренний конфликт и не гражданская война", - отметил Линкявичюс в интервью «Голосу Америки».

В связи с этим, по его словам, мир должен продолжать поддержку Украины и продолжать давление на Россию.

Глава МИДа Литвы напомнил о своем недавнем визите на Донбасс, во время которого он стал свидетелем нарушения Минских соглашений. "Когда еду обратно, я всегда привожу эти примеры, когда веду переговоры. Потому что аргументы сильнее, если я говорю, что видел это собственными глазами, стал свидетелем нарушений Минских соглашений, знаю, что там происходит", - отметил министр.