Юнкер представит ЕП "Белую книгу" интеграционных процессов в ЕС

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду представит в Европарламенте так называемую "Белую книгу", в которой изложены варианты видения высшим органом исполнительной власти Евросоюза будущего интеграционных процессов в сообществе, передает европейское издание газеты Politico.

"Белая книга", содержание которой общественности пока не разглашается, специально подготовлена к юбилейному саммиту Евросоюза 25 марта в Риме, на котором будет рассмотрена дальнейшая судьба ЕС в составе 27 государств-членов сообщества с учетом предстоящего выхода из него Великобритании.

"В "Белой книге" Юнкером изложены несколько разных путей следования для ЕС, один из которых национальным лидерам надлежит избрать до конца года. Варианты варьируются от (концепта) полноценного федералистского ЕС до Европы с двумя скоростями (более и менее продвинутой формами интеграции), а также Европы, которая действует только как зона свободной торговли", - пишет Politico.

Ранее Юнкер предложил перейти к более либеральной модели функционирования объединенной Европы, которую он видит в качестве сообщества "концентрических кругов".

По мнению главы Еврокомиссии, требуется, чтобы "вокруг центра Европы была орбита, на которой могли разместиться те, кто не хочет разделять амбиции других", в частности, в области общей экономической и оборонной политики.