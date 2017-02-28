Россия решила стабилизировать бюджет Кыргызстана за 225 млн долларов

Президент России Владимир Путин по итогам российско-кыргызских переговоров заявил, что общая сумма грантов на помощь Кыргызстану в стабилизации бюджета составила 225 млн долларов США, передает телеканал «Россия 24».

Путин уточнил, что Россия также оказывает активную помощь Кыргызстану в процессе адаптации к требованиям Евразийского экономического союза.

«Кыргызской стороне предоставлена помощь на сумму 200 млн долларов, в том числе для модернизации объектов таможенной инфраструктуры и обустройства пограничных пунктов», - добавил Путин.

Президент России подчеркнул, что благодаря действующему фонду развития России и Кыргызстана в республике уже реализуются проекты на сумму свыше 200 млн долларов.