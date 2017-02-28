Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована в поддержке белорусской экономики.

По его словам, Россия и Беларусь ищут решения всех возникающих спорных вопросов.

Он подчеркнул, что скрытая и прямая поддержка экономики соседнего государства — это не «выброшенные деньги», а «просчитанные шаги в расчете на будущий результат».

«Российская экономика получит от этого выгоды, потому что это усиливает наш синергетический эффект и повышает нашу общую конкурентоспособность», - отметил Путин.

Споры между Россией и Беларусью Путин считает «вполне естественными», так как каждая сторона отстаивает свои интересы. При этом, несмотря на разногласия, российский рынок полностью открыт для белорусских товаров, а белорусские предприятия получают российскую нефть без пошлин, подчеркнул он.

«Споры всегда есть. Я уверен, что мы найдем выход из любых, даже, казалось бы, очень трудных ситуаций», - заключил Путин.