Израиль предложил арабским странам создать "НАТО" против Ирана

Израиль предложил Саудовской Аравии и другим суннитским арабским странам создать оборонительный альянс по принципу НАТО. Об этом в интервью немецкому изданию Die Welt сообщил министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

"Пришло время совершенно открыто организовать формальный союз, коалицию всех умеренных сил на Ближнем Востоке против террора", - заявил Либерман. Умеренные суннитские государства понимают, что "наибольшую опасность для них представляют не Израиль, не сионизм, а Иран", - подчеркнул министр. По его словам, партнерами такого альянса могут стать как мусульмане, так и иудеи или христиане.

Примером такого альянса Либерман назвал НАТО. "У настоящей коалиции должны быть и настоящие обязательства. Посмотрите на НАТО. В основе альянса лежит принцип, что каждая страна готова как защитить, так и принять защиту от других стран", - подчеркнул Либерман.

Израиль мог бы помочь арабским странам военными ноу-хау и модернизацией их армий. "Умеренные арабские страны нуждаются в Израиле для своего выживания больше, чем Израиль нуждается в них", - отметил министр.