Новак назвал условие, при котором возможен компромисс по газу с Беларусью

Реализация компромиссных договоренностей с Беларусью по цене на российский газ возможна после погашения задолженности за 2016 год и начало 2017 года, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Условием реализации компромиссных договоренностей является полное погашение задолженности, которая накопилась за 2016 год и первые месяцы 2017 года", - сказал Новак в интервью телеканалу РБК в кулуарах инвестфорума в Сочи.

Долг белорусских компаний за поставленный Россией газ уже почти достиг 600 миллионов долларов, заявил в понедельник вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

По словам Новака, в настоящий момент требование белорусской стороны — это покупать российский газ по равнодоходным ценам.

"Рассматриваются различные варианты, но пока окончательного решения не выработано, надеюсь, что в ближайшее время эти решения будут приняты", - сказал министр.

Беларусь и РФ до сих пор не урегулировали нефтегазовый спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене. Россия, в свою очередь, заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Беларусь, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.