В Минске дальнейшие шаги в переговорах о цене на российский газ связывают с политической волей

Все дальнейшие шаги в переговорах о цене на российский газ для Беларуси зависят от политической воли. Об этом сегодня заявил министр энергетики Владимир Потупчик.

Он посетовал, что "на сегодня цена газа для белорусских энергетиков в два раза выше, чем для наших российских коллег".

"Выстраивая отношения в ЕАЭС, нам принципиально важно выполнить все нормы договора. Главная мысль этого документа — создание равных условий для субъектов Беларуси и России… Чтобы к 1 июля 2019 года выйти на общий рынок электроэнергии, а после — на общий рынок газа, мы должны максимально сблизить цены на газ", - сказал Потупчик, которого цитируют СМИ.

Москва и Минск до сих пор не урегулировали нефтегазовый спор, который длится с начала 2016 года.