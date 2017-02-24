Последнее обновление: 24.02.2017 16:47

Семашко заявил, что Минск и Москва близки к договоренности по цене на газ

Беларусь и Россия близки к договоренности о снижении цены на российский газ. Об этом заявил в пятницу вице-премьер правительства Владимир Семашко на коллегии Минэнерго республики.

"Я так надеюсь, мы близки к разрешению ситуации", - заявил Семашко, которого цитируют СМИ.

По его словам, "мы должны добиться от наших коллег существенного снижения цены".

"Мы, скорее всего, привяжемся к внутрироссийских ценам. Там протокол на выходе", - сказал он.

Вице-премьер добавил, что уже готова дорожная карта, которая позволит Беларуси к 1 июля 2019 года получать газ по цене "соотносительно с Россией", а к 1 января 2025 года — на уровне цен для Смоленской области.

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