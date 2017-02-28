В новый парламент Болгарии войдут пять партий - опрос

Новый парламент Болгарии после выборов 26 марта будет состоять, скорее всего, из пяти политический партий, свидетельствуют данные социологических опросов.

Избирательный участок в городе София. Архивное фото

Согласно данным исследовательского агентства Alpha Research, лидером опросов с 31,5% является партия "Граждане за европейское развитие Болгарии " (ГЕРБ) во главе с бывшим премьер-министром страны Бойко Борисовым.

На втором месте с небольшим отрывом — "Болгарская социалистическая партия" (БСП), она набирает 29,6%.

Далее с 10,8% следует партия "Объединенные патриоты", у "Движения за права и свободы" — 6,8% и у партия "Воля" 5,7%.

Остальные объединения, по данным Alpha Research, не перешагнут пятипроцентный барьер и не войдут в состав парламента. Также отмечается, что около 2% избирателей собираются проголосовать "против всех".

Как ранее сообщил ЦИК страны, в выборах примут участие 13 партий, 9 коалиций и 21 инициативный комитет. В 31 избирательном округе зарегистрировано 4732 кандидата в депутаты.