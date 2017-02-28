Беларусь хочет быстрее начать движение к единому рынку газа в ЕАЭС - Дворкович

Российская сторона настроена начать движение к единому рынку газа в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) со следующего года, тогда как белорусская сторона хотела бы начать этот процесс раньше, заявил в интервью телеканалу РБК вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Переговоры идут сложно. У нас разное понимание и духа, и буквы соглашений", - напомнил он.

С точки зрения российской стороны, белорусские потребители задолжали за поставки российского газа сумму "уже приближающуюся к $600 млн - считаем, что эти деньги должны быть полностью выплачены".

С другой стороны, напомнил он, к 2025 году страны ЕАЭС должны создать общий рынок газа. И в то время как российская сторона считает, что первые шаги в этом направлении стоит начать с 2018 года, "белорусские коллеги хотят более быстрого движения".