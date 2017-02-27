Последнее обновление: 27.02.2017 17:11

Евросоюз ввел санкции против Северной Кореи в ответ на ядерные испытания

Совет Европейского союза ввел новые санкции против КНДР. Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно принятому документу, ограничены сделки по покупке угля, железа, железной руды, меди, никеля, серебра, цинка из КНДР. Ограничения также наложены на экспорт новых вертолетов и кораблей в Северную Корею, приостановлено сотрудничество в области науки и техники.

Кроме того, ужесточены ограничения в финансовом секторе: дипмиссиям и дипломатам КНДР запрещено иметь больше одного банковского счета в Евросоюзе. Для северных корейцев ограничено также использование недвижимости в ЕС.

Санкции вводятся в соответствии с резолюцией Совбеза ООН, принятой 30 ноября 2016 года в ответ на проводимые Северной Кореей ядерные испытания, отмечается в заявлении. О том, что Северная Корея завершила разработку ядерного оружия, стало известно в конце сентября 2016 года. Соответствующее заявление от имени северокорейского Института ядерного оружия распространило посольство КНДР в Москве.

Последнее испытание баллистической ракеты Северная Корея провела утром 12 февраля. Ракета была запущена в сторону Японского моря и пролетела порядка 500 км.

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