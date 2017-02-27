РФ и Беларусь пока не нашли компромисс по нефтегазовому вопросу - Новак

Компромисс по нефтегазовому вопросу с Беларусью пока не найден, заявил журналистам в Сочи министр энергетики РФ Александр Новак.

"Есть действительно предложения российской стороны, предложения белорусской стороны. Но пока компромисс окончательно не найден", - констатировал министр.

"Я не могу озвучить (предложения РФ по газу). Это вопрос, который еще обсуждается и заранее в публичную плоскость его не нужно выносить", - заметил А.Новак, которого цитируют российские СМИ.

Россия и Беларусь продолжают переговоры по газовому вопросу, РФ ждет реакции белорусских коллег на последние предложения, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Переговоры идут, ждем сейчас их реакции на наши последние предложения", - сказал он.

По его словам, разногласия между РФ и Беларусью все еще остаются.

Между тем по заверениям белорусского вице-премьера Семашко, Минск и Москва близки к "договоренности по снижению цены на газ".

"Беларусь и Россия близки к согласованию условий поставок газа", - заявил недавно В.Семашко.

"Мы нарисовали траекторию движения к единому рынку электроэнергии и единому рынку газа и нефти, траектория понижения цены есть. Мы, скорее всего, привяжемся к внутрироссийским ценам, это, по крайней мере, последний согласованный вариант нашей дорожной карты , т.е. протокола", - пояснил вице-премьер.

Как заявил в середине февраля Владимир Семашко, Минск и Москва подготовили проект протокола по нефтегазовым вопросам, который в настоящее время рассматривается российским руководством.

"Провели очередные переговоры, составили проект протокола", - сказал В.Семашко. Проект протокола "завизировали с моим визави - вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем", отметил замглавы белорусского правительства. По его словам, документ находится на рассмотрении российского руководства.

Как сообщалось, из-за расхождений в подходах к определению цены российского газа между Россией и Беларусью возник конфликт неплатежей. Всего за 2016 год недоплата оценивается российской стороной в $500 млн. Россия в ответ поставляет в Беларусь нефть по сокращенному графику. В первом квартале график предусматривает прокачку в страну 4 млн тонн вместо 5,5 млн тонн, как это было два года назад.