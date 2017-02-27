Венгрия начала строить второй забор на границе с Сербией

Венгрия начала строительство второй линии забора вдоль южной границы с Сербией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства.

По словам представителя, этот шаг, вероятно, усилит критику со стороны некоторых партнеров Венгрии в Европейском союзе.

Как сообщается, правительство премьер-министра Виктора Орбана считает миграцию одной из крупнейших угроз в ЕС. Так, в понедельник комитет Европарламента должен обсудить состояние основных прав в Венгрии. Орбан является одним из немногочисленных лидеров Евросоюза, который поддержал президента США Дональда Трампа в стремлении построить стену вдоль американско-мексиканской границы.

Как известно, первый забор из колючей проволоки в Венгрии был возведен в 2015 году, когда через страну проходил основной сухопутный маршрут для сотен тысяч мигрантов и беженцев, которые бежали от войны в Сирии. Однако венгерское правительство заявил, что второй забор сделает барьер «более эффективным» для сдерживания мигрантов, если те попросят о предоставлении убежища.

Так, Венгрия выделила $130 миллионов для строительства забора и содержание лагеря для мигрантов. Отмечается, что второй пограничный забор, который будет распространяться только на границу между Венгрией и Сербией, будет стоять уже до конца весны.

Против этого уже выступили правозащитные организации.