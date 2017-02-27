Последнее обновление: 27.02.2017 17:11

Варшава ожидает возвращения 400 тысяч поляков после Brexit

До 400 тысяч поляков, живущих в Великобритании, могут лишиться права постоянного проживания в стране после Brexit, до 200 тысяч из них могут принять решение о возвращении на родину, полагает министерство развития Польши.

"Трудно точно определить, сколько поляков после Brexit не подойдут для постоянного места жительства, следует считать, что эта проблема может коснуться 120-400 тысяч человек. Поэтому, по мнению министерства развития, сложившаяся ситуация, связанная с Brexit и улучшением социально-экономической ситуации в Польше, позволяет рассчитывать, что часть поляков (как ожидается, 100-200 тысяч), живущих в Великобритании, примут решение вернуться в страну", — говорится в сообщении ведомства, которое цитирует интернет-портал Onet.

Ведомство также отметило, что, учитывая ухудшение демографической ситуации в Польше и недостаток высококвалифицированных работников, перспектива возвращения в страну специалистов, накопивших опыт на британском рынке, может быть полезным для национальной экономики.

Согласно статистическим данным за 2015 год, в Великобритании проживали около 720 тысяч выходцев из Польши, британская сторона заявляла о 900 тысячах поляков. По британским законам, иммигранты, которые легально находятся на территории страны более пяти лет, имеют право на постоянное место жительства, что позволяет им жить и работать без каких-либо ограничений. По официальным данным, в 2012-2015 годах идентификационный номер налогоплательщика в Великобритании получили порядка 400 тысяч поляков.

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