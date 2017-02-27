Совет ЕС утвердил безвизовый режим с Грузией для краткосрочных поездок

Совет ЕС принял положение о либерализации визового режима для граждан Грузии, приезжающих в Евросоюз на срок до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте организации.

«Это соглашение сблизит народы Грузии и ЕС и будет способствовать укреплению туризма и деловых связей», — заявил министр внутренних дел и национальной безопасности Мальты Кармело Абела (в настоящее время Мальта — страна-председатель Совета ЕС).

После того как решение о либерализации будет подписано Советом ЕС и Европейским парламентом, его полный текст будет опубликован в официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней одновременно с новым механизмом приостановления безвизового режима, уточняется в документе.

С момента введения положения о либерализации визового режима гражданам Грузии с биометрическими паспортами больше не потребуется виза для поездок в ЕС на срок до 90 дней в деловых, туристических или семейных целях.

В документе оговаривается, что новые правила не будут применяться к Ирландии и Соединенному Королевству в соответствии с протоколами, прилагаемыми к договорам ЕС, а режим въезда в эти страны будет определяться национальным законодательством.

В декабре 2015 года комиссия Европейского парламента пришла к выводу, что Грузия выполнила все условия для либерализации визового режима, и в марте 2016 года комиссия представила свое предложение по либерализации визового режима для граждан Грузии. Совет ЕС и Европейский парламент достигли соглашения по этому предложению 13 декабря 2016 года, а в начале февраля за введение безвизового режима с Грузией проголосовал Европейский парламент. Одновременно ​Европарламент утвердил механизм приостановки безвизового режима — мера, которая может быть использована, если такой режим приведет к увеличению незаконной эмиграции из Грузии или росту преступности в европейских городах.