Европа должна выделять больше средств в оборонный бюджет НАТО - МИД Венгрии

Европейские страны-члены НАТО должны тратить больше средств на оборонные расходы НАТО и выделять положенные 2% в бюджет альянса. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая на заседании министров обороны стран НАТО, призвал партнеров увеличить финансирование оборонных нужд, если они не хотят, чтобы обязательства США перед альянсом стали более скромными. В ответ министры подтвердили обязательства об увеличении оборонных расходов до 2% от ВВП, а многие участники заявили о намерении начать этот процесс. Вице-президент США Майк Пенс в ходе визита в Брюссель также дал понять, что новая администрация будет настаивать на увеличении союзниками по НАТО расходов на оборону.

Он подчеркнул, что правительство Венгрии приняло решение о продлении программы увеличения военных расходов на 0,1% ВВП ежегодно до 2026 года. "Мы держимся линии на борьбу с терроризмом, и по этому вопросу мы также полностью согласны с американским президентом — НАТО могла бы иметь больше успехов и быть более вовлеченной в борьбу с терроризмом", — отметил Сиярто. В этой связи он вновь подчеркнул важность сотрудничества России и США по борьбе с терроризмом.

Венгерский министр считает справедливыми договоренности относительно финансирования, однако отмечает — только пять стран из 28 их выполняют. "Есть соглашение о 2%, не думаю, что его стоит менять. Выплаты каждого государства-члена на оборону должны достичь отметки 2% от бюджета. Этому мы бы хотели следовать, с этим мы согласны", — сказал он.

За последние два года 2% (и выше) выделили только США, Греция, Великобритания, Эстония и Польша.