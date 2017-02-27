Товарооборот Беларуси и России упал в 2016 году на 5,2%

Товарооборот Беларуси и России упал в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 5,2% и составил 26,1 миллиарда долларов.

Как сообщает Национальный статистический комитет, экспорт из Беларуси в Россию в денежном выражении увеличился в 2016 году на 4% до 10,8 миллиарда долларов. При этом российский импорт в Беларусь сократился на 10,8% до 15,3 миллиарда долларов.

Росту белорусского экспорта в Россию способствовало увеличение объема поставок мясо-молочной продукции, транспортных средств, сельскохозяйственной техники. Основное же снижение экспорта произошло по такой позиции, как нефтепродукты. В 2016 году в Россию было поставлено 268,2 тысячи тонн. Это в три с лишним раза меньше по сравнению с объемом 2015 года.

В 2016 году Беларусь получила из России 18,1 миллиона тонн сырой нефти, что на 21% меньше чем в 2015 году.