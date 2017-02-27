Бренд Nokia вернулся на мобильный рынок с обновленной версией классического телефона за $52

Возрожденный бренд Nokia в воскресенье вернулся на рынок мобильных телефонов, представив новую версию классической модели 3310, находившейся на пике популярности в 2000 году.

Экран нового телефона, представленного в нескольких ярких цветах, крупнее, чем у классической модели; стоимость гаджета составит всего 49 евро ($52). Телефон сможет работать 22 часа в режиме разговора и до одного месяца в режиме ожидания, что, вероятно, повысит привлекательность модели в качестве запасного гаджета для пользователей смартфонов.

Nokia, некогда ведущий в мире производитель смартфонов, в 2014 году продала свой проблемный в то время мобильный бизнес компании Microsoft за $7 миллиардов. Однако в прошлом году права на выпуск смартфонов под брендом Nokia получила HMD Global, новая компания во главе с бывшими топ-менеджерами финской фирмы, в партнерстве с китайским гигантом электроники Foxconn.

Аналитики отрасли сказали, что возрожденный Nokia 3310 может стать одним из хитов 2017 года благодаря интересу со стороны более возрастных поклонников бренда на развитых рынках, перенасыщенных смартфонами, а также молодых пользователей на развивающихся рынках.

Nokia продала 126 миллионов оригинальных телефонов 3310, в результате чего модель стала 12-й в рейтинге самых продаваемых в истории. В новой версии телефона будет присутствовать и хит своего времени - игра "Змейка".

HMD также представила три новых смартфона на платформе Android: Nokia 6 с 5,5-дюймовым экраном, Nokia 5 с 5,2-дюймовым экраном и Nokia 3 с 5,0-дюймовым экраном и лимитированный выпуск Nokia 6 с дополнительными характеристиками стоимостью около 299 евро.