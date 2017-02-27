В России явку на выборах-2018 обеспечат госкорпорации

Администрация президента России планирует привлечь к президентским выборам 2018 года крупнейшие госкорпорации, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Сотрудники госкомпаний должны стать тем ресурсом, который поможет избирательному штабу Владимира Путина добиться нужного показателя явки - 70% имеющих право голоса.

Думские выборы показали, что возможностей "Единой России" по привлечению населения на участки для голосования недостаточно. "Дали грубо 50% явки. Где еще взять людей? Если будет возможность работать с предприятиями госкорпораций, явка будет 70%", - объяснил один из собеседников "Коммерсанта".

Госкомпании - это прежде всего человеческий ресурс и география. Так, "Росатом" объединяет сотрудников более 350 предприятий и научных организаций (гражданские компании атомной отрасли, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации и атомный ледокольный флот). Сбытовая сеть «Роснефти» охватывает 59 регионов, разведка и добыча - основные нефтегазоносные регионы, включая Западную и Восточную Сибирь, Поволжье, Урал, Дальний Восток, Краснодарский край.

Госкорпорации "точно смогут решить задачу повышения явки", говорит политтехнолог Екатерина Курбангалеева.

"С точки зрения электорального менеджмента госкорпорации представляют собой дисциплинированную, многочисленную и разветвленную сеть (и базу данных избирателей), не требующую дополнительных финансовых ресурсов». Учитывая это, предприятия могут не только повысить явку в день голосования, но и взять на себя сбор подписей (в случае самовыдвижения кандидата), привлечь сотрудников в качестве наблюдателей на избирательных участках", - объясняет она.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает, что государственные корпоративные структуры непрозрачны для внешнего аудита и их труднее поймать на применении административного ресурса, чем, например, региональные власти. При этом новый куратор внутриполитического блока Кремля экс-глава «Росатома» Сергей Кириенко (остался главой наблюдательного совета компании) хорошо знает, как устроены корпоративные структуры.

По данным "Ъ", неофициальный штаб по переизбранию начнет работу в марте.