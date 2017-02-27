Последнее обновление: 27.02.2017 17:11

Миллионы людей в Чили остались без питьевой воды

Оползни, произошедшие в результате мощных ливней, привели к загрязнению воды в реке, ведущей в резервуар близ столицы Чили Сантьяго, в результате чего власти распорядились отключить подачу питьевой воды четырем миллионам человек.

Власти обещают восстановить водоснабжение после того, как уровень загрязнения в реке Майпо понизится.

Население города запасется бутилированной водой.

Школы также отложили начало новой четверти.

Спасательные службы сообщают, что в ряде горных районов из-за обильных осадков прервано автомобильное сообщение, и некоторые населенные пункты оказались отрезанными от мира.

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