Сейм Польши принял закон о строительстве канала через Балтийскую косу

Депутаты Сейма Польши в ходе голосования приняли разработанный правительством закон о строительстве канала через Балтийскую косу.

За принятие документа проголосовал 401 депутат, против — девять, еще 18 воздержались. Следующим этапом принятия закона станет рассмотрение документа сенатом.

В мае 2016 года правительство Польши приняло решение о строительстве канала через Балтийскую косу, который соединит Калининградский залив и Гданьскую бухту. В соответствии с планом, строительство канала длиной 1,3 километра и глубиной 5 метров позволит заход в польский порт Эльблонг судов морских параметров, то есть длиной до 100 метров, шириной до 20 метров и осадкой до 4 метров. Стоимость проекта оценивается в 880 миллионов злотых, строительство начнется в 2018 году и должно завершиться спустя четыре года.

Ранее закон был принят правительством Польши, которое подчеркнуло, что данная инвестиция необходима для обороноспособности и безопасности государства.

Ззамглавы Министерства морского хозяйства Польши Гжегож Витковский отмечал, что строительство канала будет полезным не только для Эльблонга, но и для восточных соседей Польши.

"Порт в Эльблонге после создания судоходного канала станет пятым морским портом в Польше после Щецина, Свиноуйсьце, Гдыни и Гданьска. Мы все получим от этого выгоду. Если Российская Федерация захочет, тоже получит выгоду", — заявил он.