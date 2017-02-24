Жан-Клод Юнкер видит Евросоюз как сообщество "концентрических кругов"

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предложил перейти к более либеральной модели функционирования объединенной Европы, которую он видит в качестве сообщества "концентрических кругов".

"Я считаю, что континент надо представлять себе в виде концентрических кругов", — приводит в пятницу высказывание Юнкера агентство Belga.

По мнению главы высшего органа исполнительной власти ЕС, требуется, чтобы "вокруг центра Европы была орбита, на которой могли разместиться те, кто не хочет разделять амбиции других".

"Те же, кто согласен совместно вести наибольшее количество дел, должны договориться о том главном, что предстоит сделать, будь их 15 или 28 (стран-членов ЕС)", — сказал Юнкер, добавив, что "это может варьироваться от одной темы к другой", включая общую оборонную и экономическую политику.

Юнкер, как отмечает агентство, пообещал, что Еврокомиссия на будущей неделе обнародует "белую книгу", в которой будет изложено видение институтом будущего интеграционных процессов в ЕС.