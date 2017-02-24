В Турции не считают диалог с Россией альтернативой сотрудничеству с НАТО

Сотрудничество Анкары с Москвой не является альтернативой ее взаимодействию с западными партнерами, в том числе по НАТО, заявил советник президента Турции Ильнур Чевик.

В интервью RT он отметил ценность кооперации Турции с российской стороной по ближневосточной проблематике.

"Наше сотрудничество с Россией не является альтернативой нашей кооперации с западными партнерами, с НАТО, но на данный момент мы движемся не к эре порядка, а к эре беспорядка, и здесь взаимодействие с Россией, взаимодействие Турции и Израиля являются очень важными для будущего на Ближнем Востоке", — сказал советник.

Россия, Турция и Иран являются гарантами соглашения о прекращения огня в Сирии, которое было достигнуто в декабре прошлого года. Под эгидой этих стран в Астане проводятся мирные переговоры между делегациями официального Дамаска и вооруженной оппозиции. Пока состоялось две таких встречи.