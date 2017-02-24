Последнее обновление: 24.02.2017 16:47

В Турции не считают диалог с Россией альтернативой сотрудничеству с НАТО

Сотрудничество Анкары с Москвой не является альтернативой ее взаимодействию с западными партнерами, в том числе по НАТО, заявил советник президента Турции Ильнур Чевик.

В интервью RT он отметил ценность кооперации Турции с российской стороной по ближневосточной проблематике.

"Наше сотрудничество с Россией не является альтернативой нашей кооперации с западными партнерами, с НАТО, но на данный момент мы движемся не к эре порядка, а к эре беспорядка, и здесь взаимодействие с Россией, взаимодействие Турции и Израиля являются очень важными для будущего на Ближнем Востоке", — сказал советник.

Россия, Турция и Иран являются гарантами соглашения о прекращения огня в Сирии, которое было достигнуто в декабре прошлого года. Под эгидой этих стран в Астане проводятся мирные переговоры между делегациями официального Дамаска и вооруженной оппозиции. Пока состоялось две таких встречи.

blog comments powered by Disqus
<Январь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Февраль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование