Последнее обновление: 24.02.2017 16:47

Страны-должники лишены права голоса в ООН

Категории: ООН

Шесть стран временно лишены права голосования на Генеральной Ассамблее ООН из-за неуплаты членских взносов. Об этом говорится в сообщении ООН.

Главным должником является Венесуэла, которая сможет принимать участие в голосовании, лишь заплатив 24 миллиона долларов. Другие пять стран, которые лишены права голоса до конца работы 71-й сессии Генассамблеи ООН, то есть до осени 2017 года, - это Кабо Верде, Ливия, Папуа-Новая Гвинея, Судан и Вануату.

Странам-должникам вернут право голоса, если они заплатят долги как минимум за два года. Об этом заявил в конце января новый генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Суммы ежегодных взносов рассчитываются для каждой страны индивидуально.

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