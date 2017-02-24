Меркель призвала соблюдать стандарты безопасности при строительстве БелАЭС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала соблюдать стандарты безопасности при строительстве атомной электростанции в белорусском Островце (БелАЭС). Об этом она заявила в четверг в Берлине на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквярнялисом.

По словам Меркель, неважно, живешь ли по соседству или дальше, после катастрофы на Чернобыльской АЭС известно, что "безопасность атомных электростанций имеет решающее значение". Глава правительства ФРГ добавила, что остается "вновь и вновь призывать" к тому, чтобы международные инспекторы посетили стройку АЭС в Беларуси и ознакомились с техническими параметрами будущей станции. Она также отметила, что атомная энергетика не является делом лишь одной страны.

"Мы будем при каждой возможности говорить и с Россией о том, как важна для нас эта тема", - сказала Меркель. Хотя взгляды на эту проблему различаются, ее нужно обсуждать, добавила она.

Литовский премьер, в свою очередь, подчеркнул, что строительство БелАЭС в 50 километрах от Вильнюса является не литовской, а проблемой всего региона. "Для Литвы это - вопрос выживания", сказал он.

Проект Белорусской АЭС реализуется в Гродненской области Беларуси, в 18 км от города Островец и в непосредственной близости от границы с Литвой. Основным партнером по реализации проекта выступает российская компания "Атомстройэкспорт".

Ввод в эксплуатацию первого блока БАЭС запланирован на 2018 год, второго - на 2020 год. В 2011 году в Москве были подписаны документы о предоставлении Беларуси российского государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции в размере до 10 млрд долларов.