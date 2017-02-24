ВТО отклонила апелляцию России на решение по торговому спору с ЕС

ВТО отклонила апелляцию России от октября прошлого года на августовское решение организации признать незаконным решение Москвы запретить ввоз свиней и свиноводческой продукции из стран Евросоюза.

Тем самым арбитры встали на сторону Брюсселя в торговом споре с Москвой.

Запрет на ввоз живых свиней и свинины из ЕС был введен Россельхознадзором в январе 2014 года в качестве ответной меры на вспышку в Литве и Польше африканской чумы свиней. Брюссель пытался добиться отмены этого решения, а затем обратился в ВТО.

В августе 2016 года арбитры приняли решение, что российский запрет противоречит международным стандартам Всемирной организации здравоохранения животных и идет вразрез с соглашением по применению санитарных и фитосанитарных мер.

Россия подала апелляцию на это решение, объяснив это тем, что ситуация с африканской чумой свиней в странах Балтии и Польше продолжает ухудшаться, а предпринимаемые службами ЕС меры для ликвидации очагов заболевания неэффективны.

Поставки европейской свинины в Россию находятся под запретом в том числе из-за продовольственного эмбарго, введенного Москвой в ответ на западные санкции.

До российского эмбарго, в 2013 году, стоимость экспорта свинины из стран ЕС в Россию составляла €1,4 млрд. Европейская ассоциация сельскохозяйственных кооперативов Copa-Cogeca жаловалась в мае 2016 года, что производители столкнулись с самыми низкими ценами на свинину за 11 лет, и призывала Еврокомиссию активизировать усилия по возвращению европейского мяса и овощей на российский рынок.