Последнее обновление: 23.02.2017 18:15

На заводе в Чехии произошла серия взрывов

По меньшей мере 18 человек пострадали при серии взрывов, произошедшей на одном из заводов на востоке Чехии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на власти.

Представитель полиции Хана Кайзарова сообщила, что первый взрыв прогремел в районе 11.00 по местному времени (13.00) в производственном цехе на заводе неподалеку от города Поличка, вслед за этим последовали еще несколько взрывов, затруднивших спасателям возможность попасть к месту происшествия.

Как сообщил глава региональной спасательной службы Павел Свобода, в ходе инцидента пострадали по меньшей мере три спасателя. Власти рекомендуют местным жителям не приближаться к месту происшествия.

blog comments powered by Disqus
<Январь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Февраль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование