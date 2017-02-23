На заводе в Чехии произошла серия взрывов

По меньшей мере 18 человек пострадали при серии взрывов, произошедшей на одном из заводов на востоке Чехии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на власти.

Представитель полиции Хана Кайзарова сообщила, что первый взрыв прогремел в районе 11.00 по местному времени (13.00) в производственном цехе на заводе неподалеку от города Поличка, вслед за этим последовали еще несколько взрывов, затруднивших спасателям возможность попасть к месту происшествия.

Как сообщил глава региональной спасательной службы Павел Свобода, в ходе инцидента пострадали по меньшей мере три спасателя. Власти рекомендуют местным жителям не приближаться к месту происшествия.