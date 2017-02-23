Суд ЕАЭС принял сторону России в деле о конфискации в Беларуси техники

Беларусь не полностью исполняет договор об обеспечении свободы движения товаров. Об этом говорится в сообщении суда Евразийского экономического союза.

Большая коллегия суда ЕАЭС рассматривала дело о конфискации в Беларуси бытовой техники, следовавшей транзитом из Калининграда, с осени прошлого года.

В решении коллегии говорится, что Беларусь не в полном объеме исполняет положения четырех статей договора о Евразийском экономическом союзе, а также статьи 125 Таможенного кодекса и статей 11 и 17 соглашения о взаимной административной помощи таможенных органов государств – членов Таможенного союза.

При этом суд отметил наличие особых мнений у ряда судей.

Беларусь в конце 2014 года задержала около 30 машин из Калининградской области, которыю везли телевизионную технику на продажу в Москву. Затем часть техники вернули в Россию, а другая часть — арестовали. Белорусские таможенники заподозрили предприятия в том, что они не производят, а лишь легализуют в Таможенном союзе китайский товар. Впоследствии Гродненский облсуд подтвердил законность решения о конфискации. Калининградские власти, в свою очередь, заявили, что проверили информацию обо всех задержанных грузах и убедились в легальности и законности их производства на территории Калининградской области.