Грузовой корабль SpaceX Dragon состыковался с МКС

Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX с помощью робота присоединен к Международной космической станции. Об этом сообщает SpaceX на своей странице Twitter.

Как сообщало ESA (Европейское космическое агентство) в своем Twitter, Dragon был «пойман» астронавтами Шейном Кимброу и Томом Песке с помощью дистанционно управляемой системы манипулирования Canadarm, которая используется для передвижения грузов в космосе.

Стыковка космического грузовика Dragon была запланирована на 22 февраля. Но затем ее перенесли из-за неверных показателей в бортовом компьютере.

Ракета-носитель Falcon 9 с грузовиком Dragon была запущена с космодрома на мысе Канаверал к МКС 19 февраля. Грузовик доставил на МКС грузы для жизнедеятельности команды и оборудование для научных экспериментов.

Запуск Dragon был изначально запланирован на 18 февраля, но за десять секунд до старта отменен из-за обнаружения технических проблем.

Полет Falcon 9 стал десятым для SpaceX по контракту с NASA по доставке грузов в космос на коммерческой основе. Ракета была запущена со стартовой площадки LC-39A в космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Именно с этой площадки была запущена ракета в рамках программы полетов на Луну «Аполлон»