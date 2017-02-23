Канцлер Австрии созывает Совбез из-за сделки с Airbus по истребителям

Канцлер Австрии Кристиан Керн созывает заседание Совета безопасности республики для обсуждения ситуации со сделкой с Airbus по истребителям Eurofighter, сообщает в четверг пресс-служба федерального ведомства.

По данным министерства, при заключении в марте 2003 года договора на приобретение сначала 18, а затем, с июня 2007 года, 15 самолетов-истребителей их стоимость была указана в размере 1,959 миллиарда евро, из которых 10%, или 183,4 миллиона евро, были определены для компенсации операционных издержек. При этом в первых тендерных документах за 2001 год было установлено, что такие расходы будут покрываться отдельно. Все эти данные приведены в докладе Минобороны по итогам исследования с 2012 года под руководством генерал-майора Ханса Хамбергера. В Минобороны полагают, что общая сумма ущерба могла составить 1,1 миллиарда евро.

"Канцлер Кристиан Керн созывает по просьбе министра обороны Ханса-Петера Доскоцила Национальный совет по безопасности по вопросу управления воздушным движением. Точная дата будет объявлена позже", - говорится в сообщении.

Как ожидается, в рамках Совета глава Минобороны разъяснит его членам обстоятельства уголовного дела Австрия против Airbus Defence and Space GmbH (ранее называвшаяся EADS Deutschland GmbH) и Eurofighter Jagdflugzeug GmbH, которые, по мнению австрийских властей, скрыли реальную стоимость.