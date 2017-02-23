Microsoft выпустила версию Skype для медленного интернет-соединения

Корпорация Microsoft представила специальную версию сервиса Skype, предназначенную для использования на территориях с медленным интернет-соединением и дорогим трафиком.
Презентация программы прошла в индийском Мумбаи.
Получившее название Skype Lite приложение позволяет совершать голосовые и видеозвонки, а также использовать чат при EDGE (2G) соединении.
Согласно описанию приложения, версия сервиса предназначена, в основном, для использования в Индии. По этой причине, Skype Lite, помимо английского языка, поддерживает бенгальский, гуджарати, хинди, маратхи, тамильский, телугу и урду.
Программа занимает 13 Мб памяти, она доступна исключительно пользователем ОС Android.