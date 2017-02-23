Последнее обновление: 23.02.2017 15:48

Microsoft выпустила версию Skype для медленного интернет-соединения

Корпорация Microsoft представила специальную версию сервиса Skype, предназначенную для использования на территориях с медленным интернет-соединением и дорогим трафиком.

Презентация программы прошла в индийском Мумбаи.

Получившее название Skype Lite приложение позволяет совершать голосовые и видеозвонки, а также использовать чат при EDGE (2G) соединении.

Согласно описанию приложения, версия сервиса предназначена, в основном, для использования в Индии. По этой причине, Skype Lite, помимо английского языка, поддерживает бенгальский, гуджарати, хинди, маратхи, тамильский, телугу и урду.

Программа занимает 13 Мб памяти, она доступна исключительно пользователем ОС Android.

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