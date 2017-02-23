Япония выразила протест России из-за планов разместить дивизию на Курилах

Власти Японии направили России ноту протеста в связи с заявлением министра обороны Сергея Шойгу о размещении дивизии на Курильских островах. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Есихидэ Суга на пресс-конференции, передает Nikkei.

По его словам, «усиление российской армии на Курильских островах, не совместимо с нашей позицией». В этой связи Суга выразил сожаление.

Генеральный секретарь японского правительства также сообщил, что вопрос о размещении российской дивизии обсудят министры иностранных дел и министры обороны России и Японии на встрече, которая пройдет в форме два плюс два в Токио 20 марта, передает Sankei.

«Необходимо решить вопрос о северных территориях, чтобы найти фундаментальное решение проблем», — заявил он.

О том что, Россия планирует разместить дивизию на Курильских островах заявил Сергей Шойгу 22 февраля. По его словам, военная дивизия будет размещена на островах в 2017 году. Кроме того, он отметил, что Москва планирует разместить три другие дивизии на западе и юго-западе России.

В ноябре 2016 года сообщалось о том, что на Курильских островах Итуруп и Кунашир Россия разместила ракетные комплексы «Бастион» и «Бал». В ответ на это Министерство иностранных дел Японии заявило, что примет меры. Токио и Москве необходимо решить территориальные спор, чтобы размещать вооружение на Курильских островах. В российском МИД ответили, что размещение ракетных комплексов носило «плановый» характер.