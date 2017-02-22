Контрразведка ФРГ: число возможных террористов выросло до 2,6 тысячи человек

Число потенциальных террористов в ФРГ выросло до 2,6 тысячи человек, заявил в среду глава Федерального ведомства по защите конституции (BfV, германская контрразведка – ред.) Ханс-Георг Маасен в прямом эфире телеканала N24.

"У нас растет число людей, представляющих угрозу обществу. Это люди, которые находятся под наблюдением полиции. Мы в BfV говорим о людях, которые разделяют идеологию террористов-исламистов. Их число также значительно выросло и составляет сегодня 2600 человек, которых мы отслеживаем с позиций спецслужб", — сказал Маасен, добавив, что "пять терактов в Германии, которые произошли в прошлом году, и, по крайней мере, семь предотвращенных терактов также указывают на то, что ФРГ находится в фокусе исламистского терроризма".

Вечером 19 декабря 2016 года грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт, объявленный в розыск подозреваемый 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял грузовиком, был ликвидирован в Италии в перестрелке с полицией. Как заявила в начале января официальный представитель генпрокуратуры ФРГ, собранные доказательства указывают на то, что Амри был единственным исполнителем данного теракта.

"Мы очень озабочены не только относительно большим числом въехавших и продолжающих въезжать в Германию людей, которые ищут убежища, но мы очень озабочены, что большая часть из них не имеет действующих паспортов. По данным полиции, около 70% прибывших в Германию мигрантов не имеют паспортов. Это означает, что их регистрация базируется на устных утверждениях, это нас заботит, потому что у нас хорошие банки данных, происходит тесный обмен с европейскими партнерами, но если у нас даже есть имена людей, которые представляют угрозу, мы не можем их идентифицировать в Германии", — сказал Маасен.

По словам Маасена, должны быть "изысканы все возможности и средства для идентификации прибывших", вплоть до проверки информации в смартфонах беженцев и задержания "представляющих угрозу лиц" с их последующей депортацией, необходимость в которой должна "проверяться в каждом отдельном случае".