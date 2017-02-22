Уильямс из ФРС указал на рост рисков для финансовой стабильности в условиях низких ставок

Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс во вторник предупредил, что снижение процентных ставок мировыми центробанками, начавшееся при финансовом кризисе, может продолжиться, поэтому регуляторам будет сложнее поддерживать стабильность экономики.

"Центральные банки столкнутся с пугающими трудностями, пытаясь стабилизировать свои экономики в ответ на негативные потрясения, когда процентные ставки уже не очень далеко от нижней границы", - сказал Уильямс.

"Более того, в условиях сохранения крайне низких процентных ставок, риски для финансовой стабильности могут быть значительнее, чем ранее".

ФРС повысила диапазон краткосрочной процентной ставки лишь дважды со времён финансового кризиса 2007-2009 годов и рецессии, в то время как многие другие центральные банки удерживали ставки вблизи нуля или даже ниже.

Уильямс считает, что несмотря на восстановление развитых экономик, процентные ставки останутся на низких уровнях, поскольку экономический рост происходит медленнее, чем до кризиса, из-за структурных факторов, таких как старение населения.

Низкие ставки означают, что у центральных банков будет меньше возможности для их понижения в случае потрясений или рецессии.

Это вынудит регуляторов чаще обращаться к такой политике, как скупка облигаций, которая лишь десятилетие назад считалась новаторским способом смягчения финансовых условий, сказал Уильямс.

"То, что мы когда-то называли "экстраординарной" политикой - например, нулевые или отрицательные процентные ставки, политика опережающей индикации и политика в отношении баланса - вероятно, станут нормой, так как центральные банки пытаются достичь макроэкономических целей", - сказал Уильямс.