ФРС должна сворачивать меры стимулирования для борьбы с "крайностями" в экономике - Каплан

Федрезерв должен постепенно сворачивать аккомодативную политику, поскольку чрезмерно плотный рынок труда усиливает риск возникновения “крайностей” в экономике, сказал в среду глава Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан.

“Обычно в случае достаточно существенного превышения уровня полной занятости, как показывает история, возникают другие крайности и дисбаланс”, - сказал Каплан, выступая во Франкфурте-на-Майне.

“Для нас будет разумным отказаться от аккомодативной политики, но делать это необходимо последовательно и постепенно”.

По мнению Каплана, повышение зарплат в США необязательно приведет к ускорению инфляции.

Глава ФРБ Далласа также добавил, что недавняя распродажа на фондовых рынках, на его взгляд, является “здоровой” коррекцией, которая вряд ли будет иметь последствия для экономики.