Глава ФРБ Филадельфии прогнозирует два повышения ставки до конца года

Глава Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер сказал в среду, что все еще считает целесообразным лишь два повышения ставки, но дал понять, что готов и к более агрессивному ужесточению политики в случае необходимости.

“Основываясь на относительной устойчивости экономики, но при этом упорно низкой инфляции, я наметил два повышения ставки в 2018 году”, - сказал Харкер.

Однако он добавил, что данные могут поменяться и что они не всегда являются точным показателем дальнейшего развития событий.

Ожидается, что ФРС повысит ключевую ставку в марте, что станет первым из трех повышений, которых ждут многие представители руководства регулятора в текущем году. Недавнее улучшение инфляционных данных позволило убедить многих участников финансовых рынков, что ФРС потребуются как минимум три повышения ставки в 2018 году для предотвращения перегрева экономики.

В ходе выступления Харкер не упомянул ни последние данные об инфляции, ни снижение корпоративного налога, которое некоторые считают катализатором роста цен.

Харкер сказал, что ждет роста экономики на 2,5 процента в текущем году, его замедления до 2 процентов в 2019-м и до ниже 2 процентов в 2020-м.

Согласно его прогнозу, безработица снизится с 4,1 процента до 3,6 процента к середине 2019 года, а затем вырастет на несколько десятых процентного пункта, в то время как рост занятости останется уверенным.

Инфляция, которая все еще остается ниже 2 процентов - целевого показателя для ФРС, - должна достигнуть этой отметки или превысить ее к концу 2019 года, считает Харкер.

“Федрезерв убежден в необходимости полагаться на данные, и в настоящий момент данные продолжают указывать, что, вероятно, целесообразным шагом будет (повысить ставку) дважды”, - сказал Харкер.