Goldman ждет продолжения снижения глобальных запасов нефти

Банк Goldman Sachs прогнозирует, что глобальные запасы нефти продолжат снижаться благодаря сокращению добычи и хорошему росту спроса, хотя в США они, скорее всего, увеличатся.

"Мы не считаем, что недавний рост запасов в США угрожает нашему прогнозу о постепенном снижении запасов, поскольку остальной мир уже демонстрирует признаки восстановления равновесия на рынке", - сообщили аналитики банка во вторник.

"Учитывая сохранение нашего прогноза роста на 1,5 миллиона баррелей в сутки в 2017 году, это повышение уровня базового спроса должно полностью компенсировать увеличение добычи в США".

Банк повторил, что ждёт роста цены на нефть Brent и WTI до $59 и $57,50 за баррель соответственно во втором квартале и снижения до $57 и $55 на протяжении остальной части 2017 года.

Цены на нефть в среду удерживались вблизи пиков за несколько недель. К 10.23 МСК фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,34 процента до $56,85 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $54,45, на 0,22 процента выше предыдущего закрытия.

Рост добычи в США толкнул запасы нефти и бензина к рекордным пикам, ограничивая рост цен, после того как ОПЕК и не входящие в организацию государства договорились о снижении добычи примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки.

"Хотя соблюдение обязательств о сокращении добычи пока достигает исторического максимума в 90 процентов, рост буровой активности в США превзошёл даже наши ожидания, которые и так были выше средних прогнозов", - сообщил Goldman.