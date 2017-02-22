Мажилис Казахстана одобрил прекращение аренды Россией полигона Эмба

Депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана одобрили законопроект, предусматривающий прекращение действия соглашения между Казахстаном и Россией об условиях использования и аренды полигона Эмба.

В конце октября 2016 года министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал российско-казахстанский протокол о прекращении действия договоров об условиях использования и аренды полигона Эмба в Казахстане, согласно документу из аренды выводятся более 300 тысяч гектаров земель, которые использовались в качестве полигонов для российских военных.

Депутаты одобрили законопроект "О ратификации Протокола между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о мерах по прекращению действия Соглашения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией об условиях использования и аренды полигона Эмба (5580 база обеспечения испытательных работ) от 20 января 1995 года и Договора между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об аренде испытательного полигона Эмба (5580 база обеспечения испытательных работ) от 18 октября 1996 года" в ходе пленарного заседания палаты в среду.

В заключении комитета палаты по международным делам, обороне и безопасности отмечается, что Россия передает Казахстану "арендованные земельные участки, движимое и недвижимое имущество в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии, а в случае невозможности возмещает стоимостной эквивалент имущества с учетом его износа на момент окончания срока аренды".

"В соответствии с данным протоколом 1 января 2017 года прекращают свои действия Соглашение между Казахстаном и Россией об условиях использования и аренды полигона Эмба от 20 января 1995 года и Договор между правительствами Казахстана и России об аренде испытательного полигона Эмба от 18 октября 1996 года", - говорится в заключении комитета.

Заместитель министра обороны Казахстана Талгат Мухтаров проинформировал, что "претензий к российской стороне по исполнению обязательств по использованию полигона не имеется".

"Вывод полигона из под аренды благоприятно отразится на экономическом развитии региона, возвращаемые земли могут быть использованы в интересах предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, организаций, осуществляющих деятельность в области разведки и добычи полезных ископаемых. Результатом такого использования будут поступления доходов в республиканский бюджет из новых источников. Участки полигона могут быть использованы под строительство социально-значимых инфраструктурных проектов на территории Актюбинской области", — отметил Мухтаров.

Он также пояснил, что ранее Россия уже передала Казахстану все движимое и недвижимое имущество, которое находилось на полигоне, оставив для себя только 308 тысяч гектаров земельных участков в виде боевых полей.

В соответствии с законотворческой процедурой законопроект направляется на дальнейшее рассмотрение в сенат (верхнюю палату) парламента Казахстана.