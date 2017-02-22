Беларусь запретила ввоз свинины из некоторых регионов России, Польши и Украины

Беларусь запретила ввоз свинины из некоторых регионов России и Польши.

Как сообщает департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, ограничения также коснутся Днепропетровской области Украины. Решение было принято в связи с регистрацией в этих регионах случаев заболевания африканской чумой свиней.

По информации Международного эпизоотического бюро, новые случаи заболевания африканской чумой зарегистрированы в Саратовской и Ивановской областях, Мазовецком, Люблинском и Подляском воеводствах, а также в Днепропетровской области.

Из этих регионов запрещается ввозить в Беларусь живых свиней, свинину и продукты ее переработки, кожевенное, рогокопытное и кишечное сырье, щетину, мясо диких кабанов, охотничьи трофеи, полученные от восприимчивых видов животных. Решение также касается кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы.

Кроме того, запрещен ввоз бывшего в употреблении оборудования для транспортировки свиней и сырья животного происхождения, содержания, убоя и разделки свиней.

В департаменте также заявили о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты свиноводческих комплексов и ферм.