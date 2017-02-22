После терактов Париж недосчитался 1,5 миллионов туристов

За 2016 год количество туристов, посетивших Париж и его окрестности, сократилось на полтора миллиона. Такие данные опубликовал во вторник Региональный комитет по туризму.

Сильнее всего поток туристов сократился из Китая, Японии и России, пишет RFI.

Гостиницы столичного региона за прошлый год приняли на 4,7% меньше французских и иностранных туристов, говорится в отчете. Однако если считать исключительно иностранных туристов, то их поток сократился на 8,8%. Тенденция начала меняться только к ноябрю 2016 года.

Значительнее всего сократилось число туристов из Китая, оттуда за последний год приехало на 268 тысяч человек меньше, чем годом ранее. На 225 тысяч меньше в прошлом году приехало туристов из Японии, что стало самым резким падением – на 41,2%. Наконец, Париж не досчитался за прошлый год 65 тысяч российских туристов, если сравнивать с показателями 2015 года.

Среди европейских стран самое значительное сокращение потока туристов отмечено из Италии, Великобритании и Испании. Напротив, наименее значительным оказалось сокращение американских туристов. Эксперты оценивают потери региона от спада туристической активности в 1,3 миллиарда евро.

Данные о потоке туристов в целом по Франции правительство еще не опубликовало. Но глава французской дипломатии Жан-Марк Эро уже рассказал, что Франция сохранила за собой место лидера мирового туризма. В прошлом году во Франции побывало около 83 миллионов иностранных туристов, что, однако, на 2-3% ниже, чем в рекордном для французского туризма 2015 году.